all you had to do was (NOTHING) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0011783$ 0.0011783 $ 0.0011783 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.13% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.79% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.79%

all you had to do was (NOTHING) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NOTHING μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NOTHING είναι $ 0.0011783, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NOTHING έχει αλλάξει κατά +0.13% την τελευταία ώρα, -1.87% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.79% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

all you had to do was (NOTHING) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.31K$ 10.31K $ 10.31K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.31K$ 10.31K $ 10.31K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.98M 998.98M 998.98M Συνολικός Όγκος 998,980,533.650402 998,980,533.650402 998,980,533.650402

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του all you had to do was είναι $ 10.31K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NOTHING είναι 998.98M, με συνολική προσφορά 998980533.650402. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.31K