All The Money (ATM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00004629$ 0.00004629 $ 0.00004629 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001441$ 0.00001441 $ 0.00001441 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.03%

All The Money (ATM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001557. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ATM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ATM είναι $ 0.00004629, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001441.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ATM έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -9.03% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

All The Money (ATM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Προμήθεια Κυκλοφορίας 91.00B 91.00B 91.00B Συνολικός Όγκος 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του All The Money είναι $ 1.42M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ATM είναι 91.00B, με συνολική προσφορά 99000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.54M