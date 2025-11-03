All In (ALLIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.03748292 $ 0.03748292 $ 0.03748292 Κατώτ. 24H $ 0.04723406 $ 0.04723406 $ 0.04723406 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.03748292$ 0.03748292 $ 0.03748292 Υψηλ. 24H $ 0.04723406$ 0.04723406 $ 0.04723406 Υψηλή συνέχεια $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 Χαμηλότερη τιμή $ 0.03478359$ 0.03478359 $ 0.03478359 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +14.41% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +15.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +8.57% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +8.57%

All In (ALLIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.04312473. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ALLIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03748292 και ενός υψηλού $ 0.04723406, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ALLIN είναι $ 4.51, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.03478359.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ALLIN έχει αλλάξει κατά +14.41% την τελευταία ώρα, +15.05% τις τελευταίες 24 ώρες και +8.57% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

All In (ALLIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 39.72K$ 39.72K $ 39.72K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 42.94K$ 42.94K $ 42.94K Προμήθεια Κυκλοφορίας 921.44K 921.44K 921.44K Συνολικός Όγκος 995,994.0 995,994.0 995,994.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του All In είναι $ 39.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ALLIN είναι 921.44K, με συνολική προσφορά 995994.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 42.94K