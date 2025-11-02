alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00051529 $ 0.00051529 $ 0.00051529 Κατώτ. 24H $ 0.00058499 $ 0.00058499 $ 0.00058499 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00051529$ 0.00051529 $ 0.00051529 Υψηλ. 24H $ 0.00058499$ 0.00058499 $ 0.00058499 Υψηλή συνέχεια $ 0.00507459$ 0.00507459 $ 0.00507459 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00041726$ 0.00041726 $ 0.00041726 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.80%

alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00056005. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ALEXANDERELORENZO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00051529 και ενός υψηλού $ 0.00058499, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ALEXANDERELORENZO είναι $ 0.00507459, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00041726.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ALEXANDERELORENZO έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +2.35% τις τελευταίες 24 ώρες και -24.80% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 294.17K$ 294.17K $ 294.17K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 560.05K$ 560.05K $ 560.05K Προμήθεια Κυκλοφορίας 525.26M 525.26M 525.26M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του alexanderelorenzo είναι $ 294.17K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ALEXANDERELORENZO είναι 525.26M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 560.05K