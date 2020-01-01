Aletheia (ALETHEIA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Aletheia (ALETHEIA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Aletheia (ALETHEIA) Aletheia is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by an AI-driven narrative created by AIHegemonyMemes and amplified by Truth Terminal, an autonomous AI agent with its own crypto wallet and social media presence. Set against a backdrop of AI-fueled storytelling, Aletheia symbolizes themes of truth, cosmic wisdom, and the unexpected outcomes of AI interactions. With no direct utility at present, Aletheia serves as a cultural token within this unique narrative ecosystem, where community members engage in philosophical and existential themes through AI-generated content. The project’s unique approach intertwines cryptocurrency with storytelling, inviting participants to join a growing community intrigued by the symbolic potential of Aletheia. Επίσημη ιστοσελίδα: https://aletheia-sol.xyz/ Αγοράστε ALETHEIA τώρα!

Aletheia (ALETHEIA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Aletheia (ALETHEIA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 85.32K $ 85.32K $ 85.32K Συνολική προμήθεια: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 85.32K $ 85.32K $ 85.32K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00372867 $ 0.00372867 $ 0.00372867 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Aletheia (ALETHEIA)

Tokenomics Aletheia (ALETHEIA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Aletheia (ALETHEIA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ALETHEIA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ALETHEIA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ALETHEIA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ALETHEIA token!

Πρόβλεψη Τιμής ALETHEIA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ALETHEIA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ALETHEIA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ALETHEIA Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!