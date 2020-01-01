Aladdin DAO (ALD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Aladdin DAO (ALD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Aladdin DAO (ALD) AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO. Επίσημη ιστοσελίδα: https://aladdin.club/

Aladdin DAO (ALD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Aladdin DAO (ALD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 17,83M $ 17,83M $ 17,83M Συνολική προμήθεια: $ 149,99M $ 149,99M $ 149,99M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 149,83M $ 149,83M $ 149,83M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 17,85M $ 17,85M $ 17,85M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1,37 $ 1,37 $ 1,37 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0,01759207 $ 0,01759207 $ 0,01759207 Τρέχουσα τιμή: $ 0,118994 $ 0,118994 $ 0,118994 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Aladdin DAO (ALD)

Tokenomics Aladdin DAO (ALD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Aladdin DAO (ALD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ALD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ALD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ALD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ALD token!

