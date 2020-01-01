Akio (AKIO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Akio (AKIO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Akio (AKIO) Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe. Επίσημη ιστοσελίδα: https://akio.one Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://akio.one/whitepaper

Akio (AKIO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Akio (AKIO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 7.04M $ 7.04M $ 7.04M Συνολική προμήθεια: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 985.79M $ 985.79M $ 985.79M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 7.14M $ 7.14M $ 7.14M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02464502 $ 0.02464502 $ 0.02464502 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00700465 $ 0.00700465 $ 0.00700465 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00704101 $ 0.00704101 $ 0.00704101 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Akio (AKIO)

Tokenomics Akio (AKIO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Akio (AKIO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AKIO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AKIO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AKIO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AKIO token!

Πρόβλεψη Τιμής AKIO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AKIO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AKIO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

