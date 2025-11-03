aixrp (AIXRP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00198245$ 0.00198245 $ 0.00198245 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00007097$ 0.00007097 $ 0.00007097 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.98% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.98%

aixrp (AIXRP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00020164. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AIXRP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AIXRP είναι $ 0.00198245, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00007097.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AIXRP έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -0.98% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

aixrp (AIXRP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 59.24K$ 59.24K $ 59.24K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 201.64K$ 201.64K $ 201.64K Προμήθεια Κυκλοφορίας 293.80M 293.80M 293.80M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του aixrp είναι $ 59.24K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AIXRP είναι 293.80M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 201.64K