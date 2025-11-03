AiTradeusMaximus (AIM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +15.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +15.04%

AiTradeusMaximus (AIM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AIM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AIM είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AIM έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και +15.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AiTradeusMaximus (AIM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 70.67K$ 70.67K $ 70.67K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 100.96K$ 100.96K $ 100.96K Προμήθεια Κυκλοφορίας 700.00M 700.00M 700.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AiTradeusMaximus είναι $ 70.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AIM είναι 700.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 100.96K