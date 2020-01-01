AIRian (AIR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το AIRian (AIR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες AIRian (AIR) Building the world's largest community by onboarding over 20 running and marathon event IPs onto Web3 through DePin/Sport-AI/Social-Fi Επίσημη ιστοσελίδα: https://airian.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://airian.gitbook.io/airian-whitepaper Αγοράστε AIR τώρα!

AIRian (AIR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για AIRian (AIR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 951.88K $ 951.88K $ 951.88K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 178.75M $ 178.75M $ 178.75M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.116475 $ 0.116475 $ 0.116475 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00201988 $ 0.00201988 $ 0.00201988 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00532523 $ 0.00532523 $ 0.00532523 Μάθετε περισσότερα για την τιμή AIRian (AIR)

Tokenomics AIRian (AIR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του AIRian (AIR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AIR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AIR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AIR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AIR token!

