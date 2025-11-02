Aircoin (AIRCOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0.00131526
Κατώτ. 24H $ 0
Υψηλ. 24H $ 0.00131526
Υψηλή συνέχεια $ 0.00257008
Χαμηλότερη τιμή $ 0
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +2.38%
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -37.72%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -39.77%

Aircoin (AIRCOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AIRCOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00131526, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AIRCOIN είναι $ 0.00257008, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AIRCOIN έχει αλλάξει κατά +2.38% την τελευταία ώρα, -37.72% τις τελευταίες 24 ώρες και -39.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Aircoin (AIRCOIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 810.37K
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 810.37K
Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.50M
Συνολικός Όγκος 998,500,748.999114

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Aircoin είναι $ 810.37K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AIRCOIN είναι 998.50M, με συνολική προσφορά 998500748.999114. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 810.37K