ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή air coin είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο 空气币 / σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής 空气币 / εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή air coin είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο 空气币 / σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής 空气币 / εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το 空气币 /

Πληροφορίες Τιμής 空气币 /

Τι είναι το 空气币 /

Επίσημος Ιστότοπος 空气币 /

Tokenomics 空气币 /

Προβλέψεις Τιμών 空气币 /

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

air coin Λογότ.

air coin Τιμή (空气币 /)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 空气币 / σε USD

--
----
-6.70%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
air coin (空气币 /) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:03:08 (UTC+8)

air coin (空气币 /) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00703963
$ 0.00703963$ 0.00703963

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-6.71%

+2.73%

+2.73%

air coin (空气币 /) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές 空气币 / μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του 空气币 / είναι $ 0.00703963, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το 空气币 / έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, -6.71% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

air coin (空气币 /) Πληροφορίες αγοράς

$ 78.72K
$ 78.72K$ 78.72K

--
----

$ 78.72K
$ 78.72K$ 78.72K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του air coin είναι $ 78.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του 空气币 / είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 78.72K

air coin (空气币 /) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από air coin σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από air coin σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από air coin σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από air coin σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-6.71%
30 ημέρες$ 0-2.63%
60 Ημέρες$ 0+55.18%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι air coin (空气币 /)

In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,

The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,

One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.

Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:

“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

air coin (空气币 /) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

air coin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το air coin (空气币 /) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία air coin (空气币 /) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το air coin.

Ελέγξτε την air coin πρόβλεψη τιμής τώρα!

空气币 / σε Τοπικά Νομίσματα

air coin (空气币 /) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του air coin (空气币 /) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του 空气币 / token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με air coin (空气币 /)

Πόσο αξίζει το air coin (空气币 /) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή 空气币 / στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή 空气币 / σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του 空气币 / σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του air coin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το 空气币 / είναι $ 78.72K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του 空气币 /;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του 空气币 / είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του 空气币 /;
Το 空气币 / πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00703963 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του 空气币 /;
Το 空气币 / είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του 空气币 /;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το 空气币 / είναι -- USD.
Θα ανέβει το 空气币 / υψηλότερα φέτος;
Το 空气币 / μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την 空气币 / πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:03:08 (UTC+8)

air coin (空气币 /) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,187.63
$110,187.63$110,187.63

+0.07%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,857.62
$3,857.62$3,857.62

+0.11%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02708
$0.02708$0.02708

+2.92%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.41
$184.41$184.41

+0.34%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2101
$1.2101$1.2101

-4.10%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,187.63
$110,187.63$110,187.63

+0.07%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,857.62
$3,857.62$3,857.62

+0.11%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.41
$184.41$184.41

+0.34%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$88.33
$88.33$88.33

-0.30%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4980
$2.4980$2.4980

-0.07%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0694
$0.0694$0.0694

+38.80%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05447
$0.05447$0.05447

+172.35%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08529
$0.08529$0.08529

+3.24%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000004777
$0.000000004777$0.000000004777

+998.16%

DGGO Λογότ.

DGGO

DGGO

$0.000000840
$0.000000840$0.000000840

+600.00%

Ant Token Λογότ.

Ant Token

ANTY

$0.0000622
$0.0000622$0.0000622

+146.82%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01630
$0.01630$0.01630

+103.75%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000564
$0.000000000564$0.000000000564

+44.98%