Ainara (AINARA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.28% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.89% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.83%

Ainara (AINARA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AINARA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AINARA είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AINARA έχει αλλάξει κατά +0.28% την τελευταία ώρα, -0.89% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ainara (AINARA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 103.95K$ 103.95K $ 103.95K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 103.95K$ 103.95K $ 103.95K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.87M 999.87M 999.87M Συνολικός Όγκος 999,868,656.004553 999,868,656.004553 999,868,656.004553

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ainara είναι $ 103.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AINARA είναι 999.87M, με συνολική προσφορά 999868656.004553. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 103.95K