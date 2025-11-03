AIGOV (OLIVIA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01787206$ 0.01787206 $ 0.01787206 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.24%

AIGOV (OLIVIA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OLIVIA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OLIVIA είναι $ 0.01787206, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OLIVIA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -1.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.24% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AIGOV (OLIVIA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 45.44K$ 45.44K $ 45.44K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 45.44K$ 45.44K $ 45.44K Προμήθεια Κυκλοφορίας 929.11M 929.11M 929.11M Συνολικός Όγκος 929,110,262.5601971 929,110,262.5601971 929,110,262.5601971

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AIGOV είναι $ 45.44K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OLIVIA είναι 929.11M, με συνολική προσφορά 929110262.5601971. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 45.44K