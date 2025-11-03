aiAPIS (APIS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01165608$ 0.01165608 $ 0.01165608 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

aiAPIS (APIS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές APIS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του APIS είναι $ 0.01165608, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το APIS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

aiAPIS (APIS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Προμήθεια Κυκλοφορίας 91.43M 91.43M 91.43M Συνολικός Όγκος 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του aiAPIS είναι $ 9.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του APIS είναι 91.43M, με συνολική προσφορά 98623382.30848566. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.17K