AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το AI VERTEX by Virtuals (VERTEX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) 🚀 Discover the Future of Token Trading on Base Tired of missing out on promising tokens or falling for risky ones? We've built the ultimate token analytics platform that gives you the edge you need. ✨ What Makes Us Different: Real-time token discovery - catch new opportunities the moment they launch Smart quality scoring - we analyze tokens so you don't have to Instant risk assessment - spot red flags before they cost you Live trading insights - see exactly how tokens are performing right now 🎯 Perfect For: Traders looking for early opportunities Investors wanting to validate token quality Anyone who wants to trade smarter on Base 💡 Key Features: Token Quality Score: Our AI-powered system rates tokens from 0-100 Holder Analysis: See who's holding what and spot whale movements Trading Patterns: Track buy/sell ratios and volume trends Risk Indicators: Get instant alerts about potential risks 🔥 Why Users Love Us: Clean, modern interface - find what you need instantly Real-time updates - never miss a market move Professional-grade analytics made simple Everything you need in one place Don't trade in the dark. Join the smartest traders on Virtuals and make data-driven decisions. Επίσημη ιστοσελίδα: https://aivertex.io Αγοράστε VERTEX τώρα!

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για AI VERTEX by Virtuals (VERTEX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 16.39K $ 16.39K $ 16.39K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 960.00M $ 960.00M $ 960.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 17.08K $ 17.08K $ 17.08K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00124607 $ 0.00124607 $ 0.00124607 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή AI VERTEX by Virtuals (VERTEX)

Tokenomics AI VERTEX by Virtuals (VERTEX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός VERTEX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα VERTEX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του VERTEX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του VERTEX token!

Πρόβλεψη Τιμής VERTEX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το VERTEX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του VERTEX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του VERTEX Token τώρα!

