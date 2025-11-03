AI GOD (AIG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.61% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +16.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +16.75%

AI GOD (AIG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AIG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AIG είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AIG έχει αλλάξει κατά -1.61% την τελευταία ώρα, -4.80% τις τελευταίες 24 ώρες και +16.75% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AI GOD (AIG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 65.05K$ 65.05K $ 65.05K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 65.05K$ 65.05K $ 65.05K Προμήθεια Κυκλοφορίας 994.53M 994.53M 994.53M Συνολικός Όγκος 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AI GOD είναι $ 65.05K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AIG είναι 994.53M, με συνολική προσφορά 994531064.8655504. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 65.05K