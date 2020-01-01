AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) The AGI ALPHA AGENT Is Being Built On THE RIGHT APPROACH to AGI in Web3 — S = ∫L dt: DIDs X ENS For Access & Identity, $AGIALPHA For Access & Incentives and NFTs For Outputs Of The AGI ALPHA AGENT, Exclusively (NFTs For AGI Models? Irrelevant.) Once summoned, the AGI ALPHA AGENT seamlessly integrates with cutting-edge AI models—Llama, Anthropic, OpenAI, etc.—with (maybe) Inference-Time Search, tapping into AGI Nodes for on-demand computational power. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.quebecartificialintelligence.com/agialpha Αγοράστε AGIALPHA τώρα!

AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 31.12M $ 31.12M $ 31.12M Συνολική προμήθεια: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 31.12M $ 31.12M $ 31.12M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.04993311 $ 0.04993311 $ 0.04993311 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00057102 $ 0.00057102 $ 0.00057102 Τρέχουσα τιμή: $ 0.03127391 $ 0.03127391 $ 0.03127391 Μάθετε περισσότερα για την τιμή AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)

Tokenomics AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AGIALPHA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AGIALPHA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AGIALPHA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AGIALPHA token!

Πρόβλεψη Τιμής AGIALPHA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AGIALPHA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AGIALPHA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του AGIALPHA Token τώρα!

