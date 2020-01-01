Agents AI (AGENT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Agents AI (AGENT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Agents AI (AGENT) AgentsAI is a transformative platform that merges advanced artificial intelligence with blockchain technology, redefining what’s possible with autonomous digital agents. It empowers users to develop, deploy, and trade AI agents capable of far more than standard automation. With AgentsAI, users can create personalized agents that interact dynamically with online communities, engage in real-time conversations, and execute tasks with precision — all without the need for constant oversight. Going beyond basic functionality, these AI agents are designed to foster their own token ecosystems, enabling users to launch tokens that mirror the agent's identity and purpose, creating unique opportunities for monetization. Επίσημη ιστοσελίδα: https://agentsai.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.agentsai.org/ Αγοράστε AGENT τώρα!

Agents AI (AGENT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Agents AI (AGENT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 608.45K $ 608.45K $ 608.45K Συνολική προμήθεια: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 608.45K $ 608.45K $ 608.45K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01554727 $ 0.01554727 $ 0.01554727 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0006086 $ 0.0006086 $ 0.0006086 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Agents AI (AGENT)

Tokenomics Agents AI (AGENT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Agents AI (AGENT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AGENT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AGENT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AGENT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AGENT token!

Πρόβλεψη Τιμής AGENT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AGENT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AGENT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του AGENT Token τώρα!

