Agent Vilady TV (VILADY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01221712 $ 0.01221712 $ 0.01221712 Κατώτ. 24H $ 0.01239978 $ 0.01239978 $ 0.01239978 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01221712$ 0.01221712 $ 0.01221712 Υψηλ. 24H $ 0.01239978$ 0.01239978 $ 0.01239978 Υψηλή συνέχεια $ 0.01562303$ 0.01562303 $ 0.01562303 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01117943$ 0.01117943 $ 0.01117943 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.57% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.17%

Agent Vilady TV (VILADY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01233298. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VILADY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01221712 και ενός υψηλού $ 0.01239978, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VILADY είναι $ 0.01562303, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01117943.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VILADY έχει αλλάξει κατά +0.57% την τελευταία ώρα, +0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Agent Vilady TV (VILADY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 123.16K$ 123.16K $ 123.16K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 123.16K$ 123.16K $ 123.16K Προμήθεια Κυκλοφορίας 9.99M 9.99M 9.99M Συνολικός Όγκος 9,985,532.183814771 9,985,532.183814771 9,985,532.183814771

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Agent Vilady TV είναι $ 123.16K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VILADY είναι 9.99M, με συνολική προσφορά 9985532.183814771. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 123.16K