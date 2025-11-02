Agent Hustle (HUSTLE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00416179 $ 0.00416179 $ 0.00416179 Κατώτ. 24H $ 0.00473499 $ 0.00473499 $ 0.00473499 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00416179$ 0.00416179 $ 0.00416179 Υψηλ. 24H $ 0.00473499$ 0.00473499 $ 0.00473499 Υψηλή συνέχεια $ 0.03724532$ 0.03724532 $ 0.03724532 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00155538$ 0.00155538 $ 0.00155538 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.41% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +31.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +31.35%

Agent Hustle (HUSTLE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00455564. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HUSTLE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00416179 και ενός υψηλού $ 0.00473499, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HUSTLE είναι $ 0.03724532, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00155538.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HUSTLE έχει αλλάξει κατά -0.41% την τελευταία ώρα, +4.07% τις τελευταίες 24 ώρες και +31.35% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Agent Hustle (HUSTLE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,995,251.2553092 999,995,251.2553092 999,995,251.2553092

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Agent Hustle είναι $ 4.55M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HUSTLE είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999995251.2553092. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.55M