Agenius (AGNS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Agenius (AGNS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Agenius (AGNS) Madness.fun is a next-generation launchpad that turns viral ideas into fully fledged meme-coin ecosystems in minutes. Powered by in-house AI, the platform automates everything from token creation to post-launch growth tools, letting creators focus on community while the tech handles the heavy lifting. Designed for simplicity and scale, Madness.fun aims to make launching and nurturing a token as easy-and as fun-as sharing a meme. Επίσημη ιστοσελίδα: https://madness.fun/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://madness.fun/docs Αγοράστε AGNS τώρα!

Agenius (AGNS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Agenius (AGNS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 56.88K $ 56.88K $ 56.88K Συνολική προμήθεια: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 975.00M $ 975.00M $ 975.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 58.33K $ 58.33K $ 58.33K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00296248 $ 0.00296248 $ 0.00296248 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00004962 $ 0.00004962 $ 0.00004962 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Agenius (AGNS)

Tokenomics Agenius (AGNS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Agenius (AGNS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AGNS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AGNS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AGNS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AGNS token!

