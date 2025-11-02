Aesyx Dollar (AXD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.985218 $ 0.985218 $ 0.985218 Κατώτ. 24H $ 0.988184 $ 0.988184 $ 0.988184 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.985218$ 0.985218 $ 0.985218 Υψηλ. 24H $ 0.988184$ 0.988184 $ 0.988184 Υψηλή συνέχεια $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 Χαμηλότερη τιμή $ 0.952838$ 0.952838 $ 0.952838 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.17%

Aesyx Dollar (AXD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.986528. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AXD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.985218 και ενός υψηλού $ 0.988184, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AXD είναι $ 1.072, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.952838.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AXD έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Aesyx Dollar (AXD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 384.43K$ 384.43K $ 384.43K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 384.43K$ 384.43K $ 384.43K Προμήθεια Κυκλοφορίας 389.71K 389.71K 389.71K Συνολικός Όγκος 389,710.5922359256 389,710.5922359256 389,710.5922359256

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Aesyx Dollar είναι $ 384.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AXD είναι 389.71K, με συνολική προσφορά 389710.5922359256. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 384.43K