ACORE AI Token (ACORE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00387015 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.14% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.93% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +4.13%

ACORE AI Token (ACORE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ACORE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ACORE είναι $ 0.00387015, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ACORE έχει αλλάξει κατά -0.14% την τελευταία ώρα, +2.93% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.13% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ACORE AI Token (ACORE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 70.66K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 70.66K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ACORE AI Token είναι $ 70.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ACORE είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 70.66K