Acid AI (ACID) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00691688$ 0.00691688 $ 0.00691688 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.15% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.15%

Acid AI (ACID) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ACID μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ACID είναι $ 0.00691688, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ACID έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -6.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Acid AI (ACID) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 16.05K$ 16.05K $ 16.05K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.05K$ 16.05K $ 16.05K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.94M 999.94M 999.94M Συνολικός Όγκος 999,941,783.352765 999,941,783.352765 999,941,783.352765

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Acid AI είναι $ 16.05K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ACID είναι 999.94M, με συνολική προσφορά 999941783.352765. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.05K