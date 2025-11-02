Accenture xStock (ACNX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 249.1 $ 249.1 $ 249.1 Κατώτ. 24H $ 250.57 $ 250.57 $ 250.57 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 249.1$ 249.1 $ 249.1 Υψηλ. 24H $ 250.57$ 250.57 $ 250.57 Υψηλή συνέχεια $ 269.57$ 269.57 $ 269.57 Χαμηλότερη τιμή $ 229.44$ 229.44 $ 229.44 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.04%

Accenture xStock (ACNX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $250.34. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ACNX μεταξύ ενός χαμηλού $ 249.1 και ενός υψηλού $ 250.57, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ACNX είναι $ 269.57, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 229.44.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ACNX έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Accenture xStock (ACNX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 146.08K$ 146.08K $ 146.08K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.53M$ 5.53M $ 5.53M Προμήθεια Κυκλοφορίας 583.50 583.50 583.50 Συνολικός Όγκος 22,100.0 22,100.0 22,100.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Accenture xStock είναι $ 146.08K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ACNX είναι 583.50, με συνολική προσφορά 22100.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.53M