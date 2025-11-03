Abuwtiyuw (ABU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01545242 $ 0.01545242 $ 0.01545242 Κατώτ. 24H $ 0.01564966 $ 0.01564966 $ 0.01564966 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01545242$ 0.01545242 $ 0.01545242 Υψηλ. 24H $ 0.01564966$ 0.01564966 $ 0.01564966 Υψηλή συνέχεια $ 0.261831$ 0.261831 $ 0.261831 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00714313$ 0.00714313 $ 0.00714313 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.73%

Abuwtiyuw (ABU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01545385. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ABU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01545242 και ενός υψηλού $ 0.01564966, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ABU είναι $ 0.261831, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00714313.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ABU έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.31% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Abuwtiyuw (ABU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.45K$ 15.45K $ 15.45K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.45K$ 15.45K $ 15.45K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00M 1.00M 1.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Abuwtiyuw είναι $ 15.45K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ABU είναι 1.00M, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.45K