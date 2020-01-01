Abster (ABSTER) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Abster (ABSTER), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Abster (ABSTER) Currently we are a meme coin on Abstract trying to promote our character. We are creating content about our character daily, and we plan to have utility in the future. Since Abstract is a new ecosystem, there is lots of room for us to build useful tools that other chains have, but that are not yet on Abstract. We plan to have our token at the forefront of these tools. We cannot share too many details as we are still figuring everything out, and we do not want to reveal anything confidential. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.abster.xyz/ Αγοράστε ABSTER τώρα!

Abster (ABSTER) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Abster (ABSTER), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 28.96M $ 28.96M $ 28.96M Συνολική προμήθεια: $ 990.49M $ 990.49M $ 990.49M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 990.49M $ 990.49M $ 990.49M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 28.96M $ 28.96M $ 28.96M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.04625183 $ 0.04625183 $ 0.04625183 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00102855 $ 0.00102855 $ 0.00102855 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02929881 $ 0.02929881 $ 0.02929881 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Abster (ABSTER)

Tokenomics Abster (ABSTER): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Abster (ABSTER) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ABSTER token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ABSTER token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ABSTER, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ABSTER token!

Πρόβλεψη Τιμής ABSTER Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ABSTER; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ABSTER συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ABSTER Token τώρα!

