AbbVie xStock (ABBVX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 217.52 $ 217.52 $ 217.52 Κατώτ. 24H $ 218.1 $ 218.1 $ 218.1 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 217.52$ 217.52 $ 217.52 Υψηλ. 24H $ 218.1$ 218.1 $ 218.1 Υψηλή συνέχεια $ 244.67$ 244.67 $ 244.67 Χαμηλότερη τιμή $ 185.92$ 185.92 $ 185.92 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.47%

AbbVie xStock (ABBVX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $218.07. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ABBVX μεταξύ ενός χαμηλού $ 217.52 και ενός υψηλού $ 218.1, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ABBVX είναι $ 244.67, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 185.92.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ABBVX έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +0.25% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AbbVie xStock (ABBVX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 271.10K$ 271.10K $ 271.10K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.09M$ 5.09M $ 5.09M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.25K 1.25K 1.25K Συνολικός Όγκος 23,400.0 23,400.0 23,400.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AbbVie xStock είναι $ 271.10K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ABBVX είναι 1.25K, με συνολική προσφορά 23400.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.09M