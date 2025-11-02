Abbott xStock (ABTX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 122.95 $ 122.95 $ 122.95 Κατώτ. 24H $ 123.59 $ 123.59 $ 123.59 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 122.95$ 122.95 $ 122.95 Υψηλ. 24H $ 123.59$ 123.59 $ 123.59 Υψηλή συνέχεια $ 1,994.74$ 1,994.74 $ 1,994.74 Χαμηλότερη τιμή $ 122.81$ 122.81 $ 122.81 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.80%

Abbott xStock (ABTX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $123.41. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ABTX μεταξύ ενός χαμηλού $ 122.95 και ενός υψηλού $ 123.59, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ABTX είναι $ 1,994.74, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 122.81.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ABTX έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -0.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.80% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Abbott xStock (ABTX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 153.52K$ 153.52K $ 153.52K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.24K 1.24K 1.24K Συνολικός Όγκος 24,049.99941992 24,049.99941992 24,049.99941992

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Abbott xStock είναι $ 153.52K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ABTX είναι 1.24K, με συνολική προσφορά 24049.99941992. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.97M