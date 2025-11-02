aarna atv111 (ATV111) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 102.56 $ 102.56 $ 102.56 Κατώτ. 24H $ 102.58 $ 102.58 $ 102.58 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 102.56$ 102.56 $ 102.56 Υψηλ. 24H $ 102.58$ 102.58 $ 102.58 Υψηλή συνέχεια $ 102.58$ 102.58 $ 102.58 Χαμηλότερη τιμή $ 101.3$ 101.3 $ 101.3 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.09%

aarna atv111 (ATV111) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $102.58. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ATV111 μεταξύ ενός χαμηλού $ 102.56 και ενός υψηλού $ 102.58, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ATV111 είναι $ 102.58, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 101.3.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ATV111 έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

aarna atv111 (ATV111) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Προμήθεια Κυκλοφορίας 9.99K 9.99K 9.99K Συνολικός Όγκος 9,993.130532143055 9,993.130532143055 9,993.130532143055

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του aarna atv111 είναι $ 1.03M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ATV111 είναι 9.99K, με συνολική προσφορά 9993.130532143055. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.03M