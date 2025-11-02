aarna atv 808 (ATV808) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 117.17 $ 117.17 $ 117.17 Κατώτ. 24H $ 118.89 $ 118.89 $ 118.89 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 117.17$ 117.17 $ 117.17 Υψηλ. 24H $ 118.89$ 118.89 $ 118.89 Υψηλή συνέχεια $ 185.98$ 185.98 $ 185.98 Χαμηλότερη τιμή $ 105.08$ 105.08 $ 105.08 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.35% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.48% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.48%

aarna atv 808 (ATV808) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $118.15. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ATV808 μεταξύ ενός χαμηλού $ 117.17 και ενός υψηλού $ 118.89, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ATV808 είναι $ 185.98, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 105.08.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ATV808 έχει αλλάξει κατά +0.35% την τελευταία ώρα, -0.35% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.48% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

aarna atv 808 (ATV808) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 47.60K$ 47.60K $ 47.60K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 47.60K$ 47.60K $ 47.60K Προμήθεια Κυκλοφορίας 403.51 403.51 403.51 Συνολικός Όγκος 403.5144670200428 403.5144670200428 403.5144670200428

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του aarna atv 808 είναι $ 47.60K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ATV808 είναι 403.51, με συνολική προσφορά 403.5144670200428. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 47.60K