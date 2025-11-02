ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή aarna afi 802v2 είναι 48.05 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AFI 802V2 σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AFI 802V2 εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το AFI 802V2

Πληροφορίες Τιμής AFI 802V2

Τι είναι το AFI 802V2

Whitepaper AFI 802V2

Επίσημος Ιστότοπος AFI 802V2

Tokenomics AFI 802V2

Προβλέψεις Τιμών AFI 802V2

aarna afi 802v2 Λογότ.

aarna afi 802v2 Τιμή (AFI 802V2)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 AFI 802V2 σε USD

$48.05
-0.30%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
USD
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:39:27 (UTC+8)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 47.73
Κατώτ. 24H
$ 48.42
Υψηλ. 24H

$ 47.73
$ 48.42
$ 79.25
$ 42.48
+0.39%

-0.35%

-7.60%

-7.60%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $48.05. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AFI 802V2 μεταξύ ενός χαμηλού $ 47.73 και ενός υψηλού $ 48.42, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AFI 802V2 είναι $ 79.25, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 42.48.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AFI 802V2 έχει αλλάξει κατά +0.39% την τελευταία ώρα, -0.35% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.60% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Πληροφορίες αγοράς

$ 89.15K
--
----

$ 89.15K
1.86K
1,855.24356197348
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του aarna afi 802v2 είναι $ 89.15K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AFI 802V2 είναι 1.86K, με συνολική προσφορά 1855.24356197348. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 89.15K

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από aarna afi 802v2 σε USD ήταν $ -0.1734.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από aarna afi 802v2 σε USD ήταν $ -15.0217033250.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από aarna afi 802v2 σε USD ήταν $ -15.2131681600.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από aarna afi 802v2 σε USD ήταν $ -18.1765.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.1734-0.35%
30 ημέρες$ -15.0217033250-31.26%
60 Ημέρες$ -15.2131681600-31.66%
90 Ημέρες$ -18.1765-27.44%

Τι είναι aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

aarna afi 802v2 Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το aarna afi 802v2 (AFI 802V2) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία aarna afi 802v2 (AFI 802V2) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το aarna afi 802v2.

Ελέγξτε την aarna afi 802v2 πρόβλεψη τιμής τώρα!

AFI 802V2 σε Τοπικά Νομίσματα

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του aarna afi 802v2 (AFI 802V2) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AFI 802V2 token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Πόσο αξίζει το aarna afi 802v2 (AFI 802V2) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή AFI 802V2 στο USD είναι 48.05 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή AFI 802V2 σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του AFI 802V2 σε USD είναι $ 48.05. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του aarna afi 802v2;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το AFI 802V2 είναι $ 89.15K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AFI 802V2;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AFI 802V2 είναι 1.86K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του AFI 802V2;
Το AFI 802V2 πέτυχε τιμή ATH ύψους 79.25 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του AFI 802V2;
Το AFI 802V2 είχε τιμή ATL ύψους 42.48 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του AFI 802V2;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το AFI 802V2 είναι -- USD.
Θα ανέβει το AFI 802V2 υψηλότερα φέτος;
Το AFI 802V2 μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την AFI 802V2 πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

