aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 47.73 $ 47.73 $ 47.73 Κατώτ. 24H $ 48.42 $ 48.42 $ 48.42 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 47.73$ 47.73 $ 47.73 Υψηλ. 24H $ 48.42$ 48.42 $ 48.42 Υψηλή συνέχεια $ 79.25$ 79.25 $ 79.25 Χαμηλότερη τιμή $ 42.48$ 42.48 $ 42.48 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.60%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $48.05. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AFI 802V2 μεταξύ ενός χαμηλού $ 47.73 και ενός υψηλού $ 48.42, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AFI 802V2 είναι $ 79.25, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 42.48.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AFI 802V2 έχει αλλάξει κατά +0.39% την τελευταία ώρα, -0.35% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.60% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 89.15K$ 89.15K $ 89.15K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 89.15K$ 89.15K $ 89.15K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.86K 1.86K 1.86K Συνολικός Όγκος 1,855.24356197348 1,855.24356197348 1,855.24356197348

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του aarna afi 802v2 είναι $ 89.15K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AFI 802V2 είναι 1.86K, με συνολική προσφορά 1855.24356197348. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 89.15K