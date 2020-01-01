A51 Finance (A51) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το A51 Finance (A51), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες A51 Finance (A51) A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions. Επίσημη ιστοσελίδα: https://a51.finance/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://a51-finance.gitbook.io/a51-finance Αγοράστε A51 τώρα!

A51 Finance (A51) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για A51 Finance (A51), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 59.35K $ 59.35K $ 59.35K Συνολική προμήθεια: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 137.30K $ 137.30K $ 137.30K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.335432 $ 0.335432 $ 0.335432 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.02659576 $ 0.02659576 $ 0.02659576 Τρέχουσα τιμή: $ 0.03666507 $ 0.03666507 $ 0.03666507 Μάθετε περισσότερα για την τιμή A51 Finance (A51)

Tokenomics A51 Finance (A51): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του A51 Finance (A51) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός A51 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα A51 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του A51, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του A51 token!

