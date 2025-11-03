A L P H A ($ALPHA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.29% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +17.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +17.85%

A L P H A ($ALPHA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $ALPHA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $ALPHA είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $ALPHA έχει αλλάξει κατά -0.29% την τελευταία ώρα, -4.12% τις τελευταίες 24 ώρες και +17.85% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

A L P H A ($ALPHA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 27.75K$ 27.75K $ 27.75K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 27.75K$ 27.75K $ 27.75K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του A L P H A είναι $ 27.75K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $ALPHA είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 27.75K