Πληροφορίες Zelwin (ZLW) ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders. Επίσημη ιστοσελίδα: https://zelwin.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://drive.google.com/file/d/1HK32xt3qlaPMdlupUGdxKRUkfSscmZe6/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C Αγοράστε ZLW τώρα!

Zelwin (ZLW) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Zelwin (ZLW), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 126.58K $ 126.58K $ 126.58K Συνολική προμήθεια: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 72.33M $ 72.33M $ 72.33M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 525.00K $ 525.00K $ 525.00K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.014679 $ 0.014679 $ 0.014679 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.001408758341290602 $ 0.001408758341290602 $ 0.001408758341290602 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00175 $ 0.00175 $ 0.00175 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Zelwin (ZLW)

Tokenomics Zelwin (ZLW): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Zelwin (ZLW) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ZLW token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ZLW token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ZLW, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ZLW token!

Πώς να Αγοράσετε ZLW Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Zelwin (ZLW) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς ZLW, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε ZLW στη MEXC τώρα!

Zelwin (ZLW) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ZLW βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ZLW τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ZLW Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ZLW; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ZLW συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ZLW Token τώρα!

