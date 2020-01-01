Unizen (ZCX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Unizen (ZCX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Unizen (ZCX) Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience. Επίσημη ιστοσελίδα: https://unizen.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.unizen.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc52c326331e9ce41f04484d3b5e5648158028804 Αγοράστε ZCX τώρα!

Unizen (ZCX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Unizen (ZCX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 16.22M $ 16.22M $ 16.22M Συνολική προμήθεια: $ 884.54M $ 884.54M $ 884.54M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 650.82M $ 650.82M $ 650.82M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 24.93M $ 24.93M $ 24.93M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 5.972 $ 5.972 $ 5.972 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.02076762819242495 $ 0.02076762819242495 $ 0.02076762819242495 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02493 $ 0.02493 $ 0.02493 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Unizen (ZCX)

Tokenomics Unizen (ZCX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Unizen (ZCX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ZCX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ZCX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ZCX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ZCX token!

Πώς να Αγοράσετε ZCX Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Unizen (ZCX) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς ZCX, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε ZCX στη MEXC τώρα!

Unizen (ZCX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ZCX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ZCX τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ZCX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ZCX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ZCX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ZCX Token τώρα!

