Τι είναι YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation. YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

YURU COIN Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το YURU COIN (YURU) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία YURU COIN (YURU) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το YURU COIN.

YURU COIN (YURU) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του YURU COIN (YURU) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του YURU token τώρα!

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με YURU COIN Πόσο αξίζει το YURU COIN (YURU) σήμερα; Η ζωντανή τιμή YURU στο USD είναι 0.7913 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή YURU σε USD? $ 0.7913 . Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του YURU COIN? Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το YURU είναι -- USD . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του YURU; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του YURU είναι -- USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του YURU; Το YURU πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.5789586277522937 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του YURU; Το YURU είχε τιμή ATL ύψους 0.346206572110043 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του YURU; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το YURU είναι $ 11.68K USD .

