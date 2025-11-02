ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή YURU COIN είναι 0.7913 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο YURU σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής YURU εύκολα στη MEXC τώρα.

$0.7913
+0.20%1D
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:56:51 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.7839
Κατώτ. 24H
$ 0.8045
Υψηλ. 24H

$ 0.7839
$ 0.8045
$ 0.5789586277522937
$ 0.346206572110043
-0.07%

+0.20%

-2.36%

-2.36%

YURU COIN (YURU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.7913. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YURU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.7839 και ενός υψηλού $ 0.8045, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YURU είναι $ 0.5789586277522937, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.346206572110043.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YURU έχει αλλάξει κατά -0.07% την τελευταία ώρα, +0.20% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

YURU COIN (YURU) Πληροφορίες αγοράς

No.3786

--
$ 11.68K
$ 7.91M
--
10,000,000
10,000,000
SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του YURU COIN είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 11.68K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YURU είναι --, με συνολική προσφορά 10000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.91M

YURU COIN (YURU) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών YURU COIN για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.001579+0.20%
30 ημέρες$ -0.1868-19.10%
60 Ημέρες$ -0.3297-29.42%
90 Ημέρες$ -0.1446-15.46%
YURU COIN Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το YURU κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.001579 (+0.20%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

YURU COIN Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.1868 (-19.10%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

YURU COIN Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το YURU άλλαξε κατά $ -0.3297 (-29.42%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

YURU COIN Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.1446 (-15.46%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του YURU COIN (YURU);

Ελέγξτε τώρα τη YURU COIN σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

YURU COIN είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των YURU COINεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεYURU τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοYURU COIN ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας YURU COIN ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

YURU σε Τοπικά Νομίσματα

1 YURU COIN(YURU) σε VND
20,823.0595
1 YURU COIN(YURU) σε AUD
A$1.202776
1 YURU COIN(YURU) σε GBP
0.601388
1 YURU COIN(YURU) σε EUR
0.680518
1 YURU COIN(YURU) σε USD
$0.7913
1 YURU COIN(YURU) σε MYR
RM3.315547
1 YURU COIN(YURU) σε TRY
33.2346
1 YURU COIN(YURU) σε JPY
¥121.0689
1 YURU COIN(YURU) σε ARS
ARS$1,135.293936
1 YURU COIN(YURU) σε RUB
63.612607
1 YURU COIN(YURU) σε INR
70.243701
1 YURU COIN(YURU) σε IDR
Rp13,188.328058
1 YURU COIN(YURU) σε PHP
46.441397
1 YURU COIN(YURU) σε EGP
￡E.37.1911
1 YURU COIN(YURU) σε BRL
R$4.249281
1 YURU COIN(YURU) σε CAD
C$1.10782
1 YURU COIN(YURU) σε BDT
96.427818
1 YURU COIN(YURU) σε NGN
1,143.491804
1 YURU COIN(YURU) σε COP
$3,043.458495
1 YURU COIN(YURU) σε ZAR
R.13.744881
1 YURU COIN(YURU) σε UAH
33.068427
1 YURU COIN(YURU) σε TZS
T.Sh.1,939.460474
1 YURU COIN(YURU) σε VES
Bs174.8773
1 YURU COIN(YURU) σε CLP
$743.822
1 YURU COIN(YURU) σε PKR
Rs223.46312
1 YURU COIN(YURU) σε KZT
417.790574
1 YURU COIN(YURU) σε THB
฿25.495686
1 YURU COIN(YURU) σε TWD
NT$24.364127
1 YURU COIN(YURU) σε AED
د.إ2.904071
1 YURU COIN(YURU) σε CHF
Fr0.63304
1 YURU COIN(YURU) σε HKD
HK$6.148401
1 YURU COIN(YURU) σε AMD
֏301.785994
1 YURU COIN(YURU) σε MAD
.د.م7.303699
1 YURU COIN(YURU) σε MXN
$14.686528
1 YURU COIN(YURU) σε SAR
ريال2.967375
1 YURU COIN(YURU) σε ETB
Br121.567419
1 YURU COIN(YURU) σε KES
KSh101.951092
1 YURU COIN(YURU) σε JOD
د.أ0.5610317
1 YURU COIN(YURU) σε PLN
2.911984
1 YURU COIN(YURU) σε RON
лв3.489633
1 YURU COIN(YURU) σε SEK
kr7.509437
1 YURU COIN(YURU) σε BGN
лв1.337297
1 YURU COIN(YURU) σε HUF
Ft264.468286
1 YURU COIN(YURU) σε CZK
16.688517
1 YURU COIN(YURU) σε KWD
د.ك0.2413465
1 YURU COIN(YURU) σε ILS
2.571725
1 YURU COIN(YURU) σε BOB
Bs5.452057
1 YURU COIN(YURU) σε AZN
1.34521
1 YURU COIN(YURU) σε TJS
SM7.264134
1 YURU COIN(YURU) σε GEL
2.144423
1 YURU COIN(YURU) σε AOA
Kz725.297667
1 YURU COIN(YURU) σε BHD
.د.ب0.2967375
1 YURU COIN(YURU) σε BMD
$0.7913
1 YURU COIN(YURU) σε DKK
kr5.119711
1 YURU COIN(YURU) σε HNL
L20.747886
1 YURU COIN(YURU) σε MUR
36.194062
1 YURU COIN(YURU) σε NAD
$13.681577
1 YURU COIN(YURU) σε NOK
kr8.007956
1 YURU COIN(YURU) σε NZD
$1.376862
1 YURU COIN(YURU) σε PAB
B/.0.7913
1 YURU COIN(YURU) σε PGK
K3.32346
1 YURU COIN(YURU) σε QAR
ر.ق2.872419
1 YURU COIN(YURU) σε RSD
дин.79.968778
1 YURU COIN(YURU) σε UZS
soʻm9,420.236588
1 YURU COIN(YURU) σε ALL
L66.065637
1 YURU COIN(YURU) σε ANG
ƒ1.416427
1 YURU COIN(YURU) σε AWG
ƒ1.416427
1 YURU COIN(YURU) σε BBD
$1.5826
1 YURU COIN(YURU) σε BAM
KM1.329384
1 YURU COIN(YURU) σε BIF
Fr2,312.9699
1 YURU COIN(YURU) σε BND
$1.020777
1 YURU COIN(YURU) σε BSD
$0.7913
1 YURU COIN(YURU) σε JMD
$126.647565
1 YURU COIN(YURU) σε KHR
3,165.2
1 YURU COIN(YURU) σε KMF
Fr337.0938
1 YURU COIN(YURU) σε LAK
17,202.173569
1 YURU COIN(YURU) σε LKR
රු240.222854
1 YURU COIN(YURU) σε MDL
L13.428361
1 YURU COIN(YURU) σε MGA
Ar3,548.42659
1 YURU COIN(YURU) σε MOP
P6.314574
1 YURU COIN(YURU) σε MVR
12.10689
1 YURU COIN(YURU) σε MWK
MK1,369.02813
1 YURU COIN(YURU) σε MZN
MT50.56407
1 YURU COIN(YURU) σε NPR
रु111.921472
1 YURU COIN(YURU) σε PYG
5,572.3346
1 YURU COIN(YURU) σε RWF
Fr1,146.5937
1 YURU COIN(YURU) σε SBD
$6.512399
1 YURU COIN(YURU) σε SCR
11.584632
1 YURU COIN(YURU) σε SRD
$30.46505
1 YURU COIN(YURU) σε SVC
$6.900136
1 YURU COIN(YURU) σε SZL
L13.681577
1 YURU COIN(YURU) σε TMT
m2.76955
1 YURU COIN(YURU) σε TND
د.ت2.3295872
1 YURU COIN(YURU) σε TTD
$5.341275
1 YURU COIN(YURU) σε UGX
Sh2,747.3936
1 YURU COIN(YURU) σε XAF
Fr447.0845
1 YURU COIN(YURU) σε XCD
$2.13651
1 YURU COIN(YURU) σε XOF
Fr447.0845
1 YURU COIN(YURU) σε XPF
Fr80.7126
1 YURU COIN(YURU) σε BWP
P10.595507
1 YURU COIN(YURU) σε BZD
$1.5826
1 YURU COIN(YURU) σε CVE
$75.213065
1 YURU COIN(YURU) σε DJF
Fr140.0601
1 YURU COIN(YURU) σε DOP
$50.690678
1 YURU COIN(YURU) σε DZD
د.ج102.845261
1 YURU COIN(YURU) σε FJD
$1.812077
1 YURU COIN(YURU) σε GNF
Fr6,821.006
1 YURU COIN(YURU) σε GTQ
Q6.045532
1 YURU COIN(YURU) σε GYD
$165.088919
1 YURU COIN(YURU) σε ISK
kr98.1212

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με YURU COIN

Πόσο αξίζει το YURU COIN (YURU) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή YURU στο USD είναι 0.7913 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή YURU σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του YURU σε USD είναι $ 0.7913. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του YURU COIN;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το YURU είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του YURU;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του YURU είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του YURU;
Το YURU πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.5789586277522937 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του YURU;
Το YURU είχε τιμή ATL ύψους 0.346206572110043 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του YURU;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το YURU είναι $ 11.68K USD.
Θα ανέβει το YURU υψηλότερα φέτος;
Το YURU μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την YURU πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:56:51 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

