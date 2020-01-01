YieldNest (YND) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το YieldNest (YND), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες YieldNest (YND) YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that offers simple, high-yielding, risk-adjusted restaking, RWA and DeFi strategies. It merges DeFi's best strategies into single, unified, high-powered assets with L1 settlement assurances. Powered & Secured by DeFAI. Επίσημη ιστοσελίδα: https://yieldnest.finance Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.yieldnest.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x7159cc276D7d17Ab4b3bEb19959E1F39368a45Ba

YieldNest (YND) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για YieldNest (YND), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.41M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0805 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00234718019633786 Τρέχουσα τιμή: $ 0.002406

Tokenomics YieldNest (YND): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του YieldNest (YND) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός YND token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα YND token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του YND, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του YND token!

Πώς να Αγοράσετε YND Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε YieldNest (YND) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς YND, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer.

YieldNest (YND) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών YND βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.

Πρόβλεψη Τιμής YND Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το YND; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του YND συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

