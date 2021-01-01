xx network (XX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το xx network (XX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες xx network (XX) The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network's communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger's performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning. Επίσημη ιστοσελίδα: https://xx.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://xx.network/whitepapers/ Block Explorer: https://explorer.xx.network/

xx network (XX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για xx network (XX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 953.64M $ 953.64M $ 953.64M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 24.20M $ 24.20M $ 24.20M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.77 $ 0.77 $ 0.77 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.01314729076489246 $ 0.01314729076489246 $ 0.01314729076489246 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02538 $ 0.02538 $ 0.02538 Μάθετε περισσότερα για την τιμή xx network (XX)

Tokenomics xx network (XX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του xx network (XX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός XX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα XX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XX token!

Πώς να Αγοράσετε XX Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε xx network (XX) στο χαρτοφυλάκιό σας;

xx network (XX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών XX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών XX τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής XX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το XX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του XX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του XX Token τώρα!

