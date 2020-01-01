Wodo Gaming (XWGT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Wodo Gaming (XWGT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Wodo Gaming (XWGT) Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same. Επίσημη ιστοσελίδα: https://xwgt.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.wodo.io/wodo-gaming/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x62D7C4E3566f7f4033fc8e01b4d8e9BBc01c0760 Αγοράστε XWGT τώρα!

Wodo Gaming (XWGT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Wodo Gaming (XWGT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: -- -- -- Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: -- -- -- FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 32.14M $ 32.14M $ 32.14M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.10001 $ 0.10001 $ 0.10001 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: -- -- -- Τρέχουσα τιμή: $ 0.032142 $ 0.032142 $ 0.032142 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Wodo Gaming (XWGT)

Tokenomics Wodo Gaming (XWGT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Wodo Gaming (XWGT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός XWGT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα XWGT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XWGT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XWGT token!

Πώς να Αγοράσετε XWGT Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Wodo Gaming (XWGT) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς XWGT, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε XWGT στη MEXC τώρα!

Wodo Gaming (XWGT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών XWGT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών XWGT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής XWGT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το XWGT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του XWGT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του XWGT Token τώρα!

