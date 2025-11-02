ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Uranium.io είναι 5.158 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο XU3O8 σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής XU3O8 εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το XU3O8

Πληροφορίες Τιμής XU3O8

Τι είναι το XU3O8

Whitepaper XU3O8

Επίσημος Ιστότοπος XU3O8

Tokenomics XU3O8

Προβλέψεις Τιμών XU3O8

Ιστορικό XU3O8

Οδηγός Αγοράς XU3O8

Uranium.io Λογότ.

Τιμή Uranium.io(XU3O8)

Live Τιμή 1 XU3O8 σε USD

$5.159
$5.159$5.159
-0.01%1D
USD
Uranium.io (XU3O8) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:56:15 (UTC+8)

Uranium.io (XU3O8) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 5.157
$ 5.157$ 5.157
Κατώτ. 24H
$ 5.172
$ 5.172$ 5.172
Υψηλ. 24H

$ 5.157
$ 5.157$ 5.157

$ 5.172
$ 5.172$ 5.172

--
----

--
----

-0.02%

-0.01%

+4.98%

+4.98%

Uranium.io (XU3O8) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 5.158. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XU3O8 μεταξύ ενός χαμηλού $ 5.157 και ενός υψηλού $ 5.172, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XU3O8 είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XU3O8 έχει αλλάξει κατά -0.02% την τελευταία ώρα, -0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +4.98% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Uranium.io (XU3O8) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 88.92K
$ 88.92K$ 88.92K

$ 825.28M
$ 825.28M$ 825.28M

--
----

160,000,038
160,000,038 160,000,038

ETHERLINK

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Uranium.io είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 88.92K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XU3O8 είναι --, με συνολική προσφορά 160000038. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 825.28M

Uranium.io (XU3O8) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Uranium.io για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00052-0.01%
30 ημέρες$ +0.086+1.69%
60 Ημέρες$ +0.41+8.63%
90 Ημέρες$ +0.708+15.91%
Uranium.io Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το XU3O8 κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00052 (-0.01%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Uranium.io Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.086 (+1.69%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Uranium.io Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το XU3O8 άλλαξε κατά $ +0.41 (+8.63%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Uranium.io Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.708 (+15.91%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Uranium.io (XU3O8);

Ελέγξτε τώρα τη Uranium.io σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Uranium.io είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Uranium.ioεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεXU3O8 τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοUranium.io ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Uranium.io ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Uranium.io Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Uranium.io (XU3O8) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Uranium.io (XU3O8) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Uranium.io.

Ελέγξτε την Uranium.io πρόβλεψη τιμής τώρα!

Uranium.io (XU3O8) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Uranium.io (XU3O8) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του XU3O8 token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Uranium.io (XU3O8)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Uranium.io? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Uranium.io στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

XU3O8 σε Τοπικά Νομίσματα

1 Uranium.io(XU3O8) σε VND
135,732.77
1 Uranium.io(XU3O8) σε AUD
A$7.84016
1 Uranium.io(XU3O8) σε GBP
3.92008
1 Uranium.io(XU3O8) σε EUR
4.43588
1 Uranium.io(XU3O8) σε USD
$5.158
1 Uranium.io(XU3O8) σε MYR
RM21.61202
1 Uranium.io(XU3O8) σε TRY
216.636
1 Uranium.io(XU3O8) σε JPY
¥789.174
1 Uranium.io(XU3O8) σε ARS
ARS$7,400.28576
1 Uranium.io(XU3O8) σε RUB
414.65162
1 Uranium.io(XU3O8) σε INR
457.87566
1 Uranium.io(XU3O8) σε IDR
Rp85,966.63228
1 Uranium.io(XU3O8) σε PHP
302.72302
1 Uranium.io(XU3O8) σε EGP
￡E.242.426
1 Uranium.io(XU3O8) σε BRL
R$27.69846
1 Uranium.io(XU3O8) σε CAD
C$7.2212
1 Uranium.io(XU3O8) σε BDT
628.55388
1 Uranium.io(XU3O8) σε NGN
7,453.72264
1 Uranium.io(XU3O8) σε COP
$19,838.4417
1 Uranium.io(XU3O8) σε ZAR
R.89.59446
1 Uranium.io(XU3O8) σε UAH
215.55282
1 Uranium.io(XU3O8) σε TZS
T.Sh.12,642.15484
1 Uranium.io(XU3O8) σε VES
Bs1,139.918
1 Uranium.io(XU3O8) σε CLP
$4,848.52
1 Uranium.io(XU3O8) σε PKR
Rs1,456.6192
1 Uranium.io(XU3O8) σε KZT
2,723.32084
1 Uranium.io(XU3O8) σε THB
฿166.19076
1 Uranium.io(XU3O8) σε TWD
NT$158.81482
1 Uranium.io(XU3O8) σε AED
د.إ18.92986
1 Uranium.io(XU3O8) σε CHF
Fr4.1264
1 Uranium.io(XU3O8) σε HKD
HK$40.07766
1 Uranium.io(XU3O8) σε AMD
֏1,967.15804
1 Uranium.io(XU3O8) σε MAD
.د.م47.60834
1 Uranium.io(XU3O8) σε MXN
$95.73248
1 Uranium.io(XU3O8) σε SAR
ريال19.3425
1 Uranium.io(XU3O8) σε ETB
Br792.42354
1 Uranium.io(XU3O8) σε KES
KSh664.55672
1 Uranium.io(XU3O8) σε JOD
د.أ3.657022
1 Uranium.io(XU3O8) σε PLN
18.98144
1 Uranium.io(XU3O8) σε RON
лв22.74678
1 Uranium.io(XU3O8) σε SEK
kr48.94942
1 Uranium.io(XU3O8) σε BGN
лв8.71702
1 Uranium.io(XU3O8) σε HUF
Ft1,723.90676
1 Uranium.io(XU3O8) σε CZK
108.78222
1 Uranium.io(XU3O8) σε KWD
د.ك1.57319
1 Uranium.io(XU3O8) σε ILS
16.7635
1 Uranium.io(XU3O8) σε BOB
Bs35.53862
1 Uranium.io(XU3O8) σε AZN
8.7686
1 Uranium.io(XU3O8) σε TJS
SM47.35044
1 Uranium.io(XU3O8) σε GEL
13.97818
1 Uranium.io(XU3O8) σε AOA
Kz4,727.77122
1 Uranium.io(XU3O8) σε BHD
.د.ب1.93425
1 Uranium.io(XU3O8) σε BMD
$5.158
1 Uranium.io(XU3O8) σε DKK
kr33.37226
1 Uranium.io(XU3O8) σε HNL
L135.24276
1 Uranium.io(XU3O8) σε MUR
235.92692
1 Uranium.io(XU3O8) σε NAD
$89.18182
1 Uranium.io(XU3O8) σε NOK
kr52.19896
1 Uranium.io(XU3O8) σε NZD
$8.97492
1 Uranium.io(XU3O8) σε PAB
B/.5.158
1 Uranium.io(XU3O8) σε PGK
K21.6636
1 Uranium.io(XU3O8) σε QAR
ر.ق18.72354
1 Uranium.io(XU3O8) σε RSD
дин.521.26748
1 Uranium.io(XU3O8) σε UZS
soʻm61,404.75208
1 Uranium.io(XU3O8) σε ALL
L430.64142
1 Uranium.io(XU3O8) σε ANG
ƒ9.23282
1 Uranium.io(XU3O8) σε AWG
ƒ9.23282
1 Uranium.io(XU3O8) σε BBD
$10.316
1 Uranium.io(XU3O8) σε BAM
KM8.66544
1 Uranium.io(XU3O8) σε BIF
Fr15,076.834
1 Uranium.io(XU3O8) σε BND
$6.65382
1 Uranium.io(XU3O8) σε BSD
$5.158
1 Uranium.io(XU3O8) σε JMD
$825.5379
1 Uranium.io(XU3O8) σε KHR
20,632
1 Uranium.io(XU3O8) σε KMF
Fr2,197.308
1 Uranium.io(XU3O8) σε LAK
112,130.43254
1 Uranium.io(XU3O8) σε LKR
රු1,565.86564
1 Uranium.io(XU3O8) σε MDL
L87.53126
1 Uranium.io(XU3O8) σε MGA
Ar23,130.0194
1 Uranium.io(XU3O8) σε MOP
P41.16084
1 Uranium.io(XU3O8) σε MVR
78.9174
1 Uranium.io(XU3O8) σε MWK
MK8,923.8558
1 Uranium.io(XU3O8) σε MZN
MT329.5962
1 Uranium.io(XU3O8) σε NPR
रु729.54752
1 Uranium.io(XU3O8) σε PYG
36,322.636
1 Uranium.io(XU3O8) σε RWF
Fr7,473.942
1 Uranium.io(XU3O8) σε SBD
$42.45034
1 Uranium.io(XU3O8) σε SCR
75.51312
1 Uranium.io(XU3O8) σε SRD
$198.583
1 Uranium.io(XU3O8) σε SVC
$44.97776
1 Uranium.io(XU3O8) σε SZL
L89.18182
1 Uranium.io(XU3O8) σε TMT
m18.053
1 Uranium.io(XU3O8) σε TND
د.ت15.185152
1 Uranium.io(XU3O8) σε TTD
$34.8165
1 Uranium.io(XU3O8) σε UGX
Sh17,908.576
1 Uranium.io(XU3O8) σε XAF
Fr2,914.27
1 Uranium.io(XU3O8) σε XCD
$13.9266
1 Uranium.io(XU3O8) σε XOF
Fr2,914.27
1 Uranium.io(XU3O8) σε XPF
Fr526.116
1 Uranium.io(XU3O8) σε BWP
P69.06562
1 Uranium.io(XU3O8) σε BZD
$10.316
1 Uranium.io(XU3O8) σε CVE
$490.2679
1 Uranium.io(XU3O8) σε DJF
Fr912.966
1 Uranium.io(XU3O8) σε DOP
$330.42148
1 Uranium.io(XU3O8) σε DZD
د.ج670.38526
1 Uranium.io(XU3O8) σε FJD
$11.81182
1 Uranium.io(XU3O8) σε GNF
Fr44,461.96
1 Uranium.io(XU3O8) σε GTQ
Q39.40712
1 Uranium.io(XU3O8) σε GYD
$1,076.11354
1 Uranium.io(XU3O8) σε ISK
kr639.592

Uranium.io Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Uranium.io, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Uranium.io
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Uranium.io

Πόσο αξίζει το Uranium.io (XU3O8) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή XU3O8 στο USD είναι 5.158 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή XU3O8 σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του XU3O8 σε USD είναι $ 5.158. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Uranium.io;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το XU3O8 είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XU3O8;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XU3O8 είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του XU3O8;
Το XU3O8 πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του XU3O8;
Το XU3O8 είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του XU3O8;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το XU3O8 είναι $ 88.92K USD.
Θα ανέβει το XU3O8 υψηλότερα φέτος;
Το XU3O8 μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την XU3O8 πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:56:15 (UTC+8)

Uranium.io (XU3O8) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής XU3O8-σε-USD

Ποσό

XU3O8
XU3O8
USD
USD

1 XU3O8 = 5.158 USD

Συναλλαγή XU3O8

XU3O8/USDT
$5.159
$5.159$5.159
0.00%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

