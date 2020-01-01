XRP2.0 (XRP2) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το XRP2.0 (XRP2), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες XRP2.0 (XRP2) XRP2.0 is a meme coin on Ethereum Επίσημη ιστοσελίδα: https://xrp-2.xyz/index.html#about Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd61e1cafd50e570356dd5f6d679a7bd0535a7fcf Αγοράστε XRP2 τώρα!

XRP2.0 (XRP2) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για XRP2.0 (XRP2), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 259.52K $ 259.52K $ 259.52K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.000000000013 $ 0.000000000013 $ 0.000000000013 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000000000006767 $ 0.000000000000006767 $ 0.000000000000006767 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0000000000006179 $ 0.0000000000006179 $ 0.0000000000006179 Μάθετε περισσότερα για την τιμή XRP2.0 (XRP2)

Tokenomics XRP2.0 (XRP2): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του XRP2.0 (XRP2) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός XRP2 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα XRP2 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XRP2, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XRP2 token!

XRP2.0 (XRP2) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών XRP2 βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών XRP2 τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής XRP2 Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το XRP2; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του XRP2 συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του XRP2 Token τώρα!

