Πληροφορίες WeSendit (WSI) WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://wesendit.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48 Αγοράστε WSI τώρα!

WeSendit (WSI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για WeSendit (WSI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 877.84K $ 877.84K $ 877.84K Συνολική προμήθεια: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 804.62M $ 804.62M $ 804.62M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.06667 $ 0.06667 $ 0.06667 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.001069866883206302 $ 0.001069866883206302 $ 0.001069866883206302 Τρέχουσα τιμή: $ 0.001091 $ 0.001091 $ 0.001091 Μάθετε περισσότερα για την τιμή WeSendit (WSI)

Tokenomics WeSendit (WSI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του WeSendit (WSI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WSI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WSI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WSI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WSI token!

WeSendit (WSI) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών WSI βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών WSI τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής WSI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το WSI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του WSI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του WSI Token τώρα!

