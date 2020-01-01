Nine Chronicles (WNCG) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Nine Chronicles (WNCG), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Nine Chronicles (WNCG) Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG). Επίσημη ιστοσελίδα: https://nine-chronicles.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://gold.nine-chronicles.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817 Αγοράστε WNCG τώρα!

Nine Chronicles (WNCG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Nine Chronicles (WNCG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 9.85M $ 9.85M $ 9.85M Συνολική προμήθεια: $ 723.79M $ 723.79M $ 723.79M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 526.91M $ 526.91M $ 526.91M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 18.69M $ 18.69M $ 18.69M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4.4157 $ 4.4157 $ 4.4157 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.016919518461443125 $ 0.016919518461443125 $ 0.016919518461443125 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01869 $ 0.01869 $ 0.01869 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Nine Chronicles (WNCG)

Tokenomics Nine Chronicles (WNCG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Nine Chronicles (WNCG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WNCG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WNCG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WNCG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WNCG token!

Nine Chronicles (WNCG) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών WNCG βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών WNCG τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής WNCG Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το WNCG; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του WNCG συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του WNCG Token τώρα!

