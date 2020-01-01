WMT (WMT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το WMT (WMT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες WMT (WMT) World Mobile Token is the token powering the World Mobile Network. World Mobile is developing a global hybrid telecoms network using a shared economy model built on blockchain. The use of blockchain in this model enables the removal of intermediaries and a layer of cost. It also enables the rapid expansion of the network thanks to the transparency provided by smart contracts, which allow the participants to have a provable and guaranteed rewards system. World Mobile is providing a solution to the global problem that nearly half of the world is still not connected, as highlighted by the United Nations. This solution aims to address the affordability issue, as well as the more efficient use of network resources, to enable connectivity to be provided in a more distributed and decentralised manner. The World Mobile Chain is built on Cardano as a native asset and operates as a layer 1.5 network with node operators that provide decentralised telecommunications services including Communications as a Service, Content as a Service, etc. Επίσημη ιστοσελίδα: https://worldmobiletoken.com/ Αγοράστε WMT τώρα!

WMT (WMT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για WMT (WMT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: -- -- -- Συνολική προμήθεια: -- -- -- Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: -- -- -- FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): -- -- -- Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: -- -- -- Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: -- -- -- Τρέχουσα τιμή: -- -- -- Μάθετε περισσότερα για την τιμή WMT (WMT)

Tokenomics WMT (WMT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του WMT (WMT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WMT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WMT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WMT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WMT token!

WMT (WMT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών WMT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών WMT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής WMT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το WMT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του WMT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του WMT Token τώρα!

