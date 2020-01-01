WELL3 (WELL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το WELL3 (WELL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες WELL3 (WELL) Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys. Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.wellaios.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.well3.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x63696fc66795b51d02c1590b536484a41fbddf9a Αγοράστε WELL τώρα!

WELL3 (WELL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για WELL3 (WELL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 537.97K $ 537.97K $ 537.97K Συνολική προμήθεια: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 4.12B $ 4.12B $ 4.12B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.49M $ 5.49M $ 5.49M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.002769 $ 0.002769 $ 0.002769 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000105041858058084 $ 0.000105041858058084 $ 0.000105041858058084 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0001307 $ 0.0001307 $ 0.0001307 Μάθετε περισσότερα για την τιμή WELL3 (WELL)

Tokenomics WELL3 (WELL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του WELL3 (WELL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WELL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WELL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WELL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WELL token!

