Η σημερινή ζωντανή τιμή WEED Token είναι 0.01357 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο WEED σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής WEED εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το WEED

Πληροφορίες Τιμής WEED

Τι είναι το WEED

Tokenomics WEED

Προβλέψεις Τιμών WEED

Ιστορικό WEED

Οδηγός Αγοράς WEED

Μετατροπέας νομίσματος WEED-σε-Fiat

WEED Token Λογότ.

Τιμή WEED Token(WEED)

Live Τιμή 1 WEED σε USD

$0.01357
$0.01357$0.01357
-29.43%1D
USD
WEED Token (WEED) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:53:48 (UTC+8)

WEED Token (WEED) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01299
$ 0.01299$ 0.01299
Κατώτ. 24H
$ 0.0202
$ 0.0202$ 0.0202
Υψηλ. 24H

$ 0.01299
$ 0.01299$ 0.01299

$ 0.0202
$ 0.0202$ 0.0202

--
----

--
----

0.00%

-29.43%

-82.34%

-82.34%

WEED Token (WEED) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.01357. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WEED μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01299 και ενός υψηλού $ 0.0202, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WEED είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WEED έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, -29.43% τις τελευταίες 24 ώρες και -82.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WEED Token (WEED) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 53.89K
$ 53.89K$ 53.89K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WEED Token είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 53.89K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WEED είναι --, με συνολική προσφορά --. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι --

WEED Token (WEED) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών WEED Token για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0056591-29.43%
30 ημέρες$ -0.12383-90.13%
60 Ημέρες$ -0.18643-93.22%
90 Ημέρες$ -0.18643-93.22%
WEED Token Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το WEED κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0056591 (-29.43%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

WEED Token Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.12383 (-90.13%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

WEED Token Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το WEED άλλαξε κατά $ -0.18643 (-93.22%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

WEED Token Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.18643 (-93.22%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του WEED Token (WEED);

Ελέγξτε τώρα τη WEED Token σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι WEED Token (WEED)

The native token of Facility Game.

WEED Token είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των WEED Tokenεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεWEED τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοWEED Token ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας WEED Token ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

WEED Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το WEED Token (WEED) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία WEED Token (WEED) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το WEED Token.

Ελέγξτε την WEED Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

WEED Token (WEED) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του WEED Token (WEED) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του WEED token τώρα!

Πώς να αγοράσετε WEED Token (WEED)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε WEED Token? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα WEED Token στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

WEED Token Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του WEED Token, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με WEED Token

Πόσο αξίζει το WEED Token (WEED) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή WEED στο USD είναι 0.01357 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή WEED σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του WEED σε USD είναι $ 0.01357. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του WEED Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το WEED είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WEED;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WEED είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του WEED;
Το WEED πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του WEED;
Το WEED είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του WEED;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το WEED είναι $ 53.89K USD.
Θα ανέβει το WEED υψηλότερα φέτος;
Το WEED μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την WEED πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:53:48 (UTC+8)

WEED Token (WEED) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

