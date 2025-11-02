ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή WEB3D είναι 0.06597 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο WEB3D σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής WEB3D εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή WEB3D είναι 0.06597 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο WEB3D σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής WEB3D εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το WEB3D

Πληροφορίες Τιμής WEB3D

Τι είναι το WEB3D

Whitepaper WEB3D

Επίσημος Ιστότοπος WEB3D

Tokenomics WEB3D

Προβλέψεις Τιμών WEB3D

Ιστορικό WEB3D

Οδηγός Αγοράς WEB3D

Τιμή WEB3D(WEB3D)

Live Τιμή 1 WEB3D σε USD

$0.06597
+0.25%1D
USD
WEB3D (WEB3D) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:53:41 (UTC+8)

WEB3D (WEB3D) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.056
Κατώτ. 24H
$ 0.06598
Υψηλ. 24H

$ 0.056
$ 0.06598
--
--
0.00%

+0.25%

+88.48%

+88.48%

WEB3D (WEB3D) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.06597. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WEB3D μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.056 και ενός υψηλού $ 0.06598, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WEB3D είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WEB3D έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +0.25% τις τελευταίες 24 ώρες και +88.48% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WEB3D (WEB3D) Πληροφορίες αγοράς

$ 329.85K
$ 1.50K
$ 13.19M
5.00M
200,000,000
200,000,000
BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WEB3D είναι $ 329.85K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 1.50K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WEB3D είναι 5.00M, με συνολική προσφορά 200000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.19M

WEB3D (WEB3D) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών WEB3D για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0001645+0.25%
30 ημέρες$ +0.03097+88.48%
60 Ημέρες$ +0.03097+88.48%
90 Ημέρες$ +0.03097+88.48%
WEB3D Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το WEB3D κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0001645 (+0.25%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

WEB3D Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.03097 (+88.48%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

WEB3D Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το WEB3D άλλαξε κατά $ +0.03097 (+88.48%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

WEB3D Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.03097 (+88.48%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του WEB3D (WEB3D);

Ελέγξτε τώρα τη WEB3D σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι WEB3D (WEB3D)

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

WEB3D είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των WEB3Dεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεWEB3D τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοWEB3D ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας WEB3D ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

WEB3D Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το WEB3D (WEB3D) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία WEB3D (WEB3D) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το WEB3D.

Ελέγξτε την WEB3D πρόβλεψη τιμής τώρα!

WEB3D (WEB3D) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του WEB3D (WEB3D) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του WEB3D token τώρα!

Πώς να αγοράσετε WEB3D (WEB3D)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε WEB3D? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα WEB3D στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

WEB3D σε Τοπικά Νομίσματα

WEB3D Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του WEB3D, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος WEB3D
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με WEB3D

Πόσο αξίζει το WEB3D (WEB3D) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή WEB3D στο USD είναι 0.06597 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή WEB3D σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του WEB3D σε USD είναι $ 0.06597. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του WEB3D;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το WEB3D είναι $ 329.85K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WEB3D;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του WEB3D είναι 5.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του WEB3D;
Το WEB3D πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του WEB3D;
Το WEB3D είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του WEB3D;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το WEB3D είναι $ 1.50K USD.
Θα ανέβει το WEB3D υψηλότερα φέτος;
Το WEB3D μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την WEB3D πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:53:41 (UTC+8)

WEB3D (WEB3D) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

