Εξερευνήστε τα tokenomics Weasy AI (WEASY) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token WEASY, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Weasy AI (WEASY) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token WEASY, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!